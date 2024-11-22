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Доброволец рассказал об использовании ВСУ жителей Курской области в качестве живого щита

Доброволец: ВСУ использовали жителей Курской области как живой щит, били людей

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военные, вторгшиеся на территорию Курской области, использовали мирное население в качестве живого щита и избивали пожилых людей. Об этом рассказал доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет» в видеозаписи, предоставленной ТАСС Минобороны РФ.

«Тайшет» пережил оккупацию Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Снагость. Он сообщил, что приехал с женой в регион пять лет назад из Сибири. Пара купила дом в Снагости и обустроилась.

«Девятого числа (августа. — прим. ред.) зашли фашисты, уничтожили все, что у нас было. Дом сгорел, сада не осталось. Мы сидели в подвале больше месяца. Периодически выводили на расстрел, ставили к дому на растяжки, стреляли над головой, потом опять закидывали в подвал», — рассказал «Тайшет».

По его словам, бойцы ВСУ били прикладами пожилых людей и ставили артиллерийские установки в огородах, прикрываясь мирными жителями.

Когда российские военные освободили село, «Тайшет» решил вступить в «Барс-Курск».

8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. По словам Захаровой, россиян обвешивают взрывчаткой, которая детонирует при попытке бегства или встрече с российскими военными.

Ранее российские военные отменили удар по БМП ВСУ в Курской области из-за мирных жителей рядом с ней.

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