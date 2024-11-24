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Стало известно об освобождении села Дарьино в Курской области

«РВ»: в Курской области бойцы российских ВДВ освободили от ВСУ село Дарьино

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские десантники освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Отмечается, что населенный пункт освободили бойцы штурмовой роты, 2-го батальона 51-го полка 106 дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). На опубликованных кадрах десантники развернули над селом флаги РФ и ВДВ. Официально освобождение села Минобороны России пока не подтверждало.

22 ноября Минобороны РФ отчиталось о взятии под свой контроль шести населенных пунктах в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск в ДНР взяли под контроль населенный пункт Дальнее. В этом же регионе подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника и взяли населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка.

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.

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