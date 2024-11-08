Mash сообщил об освобождении трех населенных пунктов в Курской области

Российские войска освободили еще три населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Речь идет о деревнях Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина, сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет канал, 7 ноября подразделения ВС РФ «спровоцировали ВСУ на контрнаступление, вытащили на себя остатки живой силы и накрыли ... [их] плотным огнем».

За последние два дня, по данным Mash, украинские войска потеряли в Курской области не менее 140 военнослужащих и 30 единиц техники.

Со ссылкой на военных блогеров, канал также заявил, что войска РФ полностью зачистили Глушковский район от ВСУ. В данный момент в районе села Веселое организуются линии обороны, устанавливаются «зубы дракона», копаются противотанковые рвы.

Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что украинские войска с августа потеряли более 30 тыс. солдат и офицеров в Курской области. По его словам, это произошло из-за того, что ВСУ приказано держаться любой ценой.

Ранее в Курской области уничтожили подземный командный пункт ВСУ.