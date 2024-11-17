В Киеве слышны взрывы на фоне атаки БПЛА

В Киеве слышны звуки взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным агентства РБК-Украина, в Киевской области работает система ПВО (противовоздушной обороны) из-за обнаружения вражеского дрона. Кроме Киевской области, БПЛА заметили в Сумской и Полтавской областях, они движутся в сторону Харьковской, Черкасской и Винницкой областей.

В указанных регионах около полуночи была объявлена воздушная тревога.

Вечером 16 ноября в городе Николаеве на юго-востоке Украины произошел взрыв. Также серия взрывов была зафиксирована в Черниговской области страны, а днем взрывы были слышны в подконтрольном Киеву Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские СМИ раскрыли тактику ночных ударов ВС РФ по ПВО в Киеве.