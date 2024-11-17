В Киевской области объявлена воздушная тревога

В Киевской, Харьковской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

До этого сирены включили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Вечером 16 ноября в городе Николаеве на юго-востоке Украины произошел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги.

Также серия взрывов была зафиксирована в Черниговской области страны, а днем взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. При этом воздушная тревога в этом регионе не объявлялась.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.