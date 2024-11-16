В Николаеве произошел взрыв после «прилета баллистики»

В городе Николаеве на юго-востоке Украины произошел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

«В Николаеве слышен взрыв», — подтвердил в Telegram-канале мэр Александр Сенкевич.

«Страна.ua» со ссылкой на местные паблики пишет о «прилете баллистики».

Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях республики.

Вечером 16 ноября серия взрывов была зафиксирована в Черниговской области страны, а днем взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. При этом воздушная тревога в этом регионе не объявлялась.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские СМИ раскрыли тактику ночных ударов ВС РФ по ПВО в Киеве.