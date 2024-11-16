В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное. Новости».

Подробностей произошедшего не приводится.

В подконтрольных украинским властям районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

В ночь на 16 ноября в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с призывом оказать помощь на фоне удара ВС РФ по военным объектам в Киеве. По его словам, «критически важно», чтобы ВСУ имели все необходимые средства для обороны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские СМИ раскрыли тактику ночных ударов ВС РФ по ПВО в Киеве.