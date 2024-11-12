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Украинские СМИ заявили о тактике ночных ударов ВС РФ по ПВО в Киеве

«ВО»: ВС России методично разрушают систему ПВО в Киеве и области

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Gleb Garanich/Reuters

После нескольких ночных ударов по системе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российские войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья. Об этом пишет «Военное обозрение» (ВО).

В материале издания отмечается, что в ночь на 12 ноября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли очередные удары по объектам украинских войск на различных подконтрольных им территориях. Украинские СМИ писали о взрывах в Харькове, а до этого ударам подвергались Вышгород, Бровары, Обухов, Шостка и Конотоп. При этом несколько ночей подряд атаки были направлены на Киев и Киевскую область.

«По украинской версии, ВС РФ методично разрушают систему ПВО столичного региона Украины, а также ежесуточно перегружают те ее звенья, которыми ВСУ [Вооруженные силы Украины] пытаются заменить ранее пораженные РЛС [радиолокационные станции] и ЗРК [зенитные ракетные комплексы]», — сказано в статье ВО.

Российская армия начала проводить атаки на украинские объекты инфраструктуры с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по словам российских властей, лежит на украинских специальных службах. Как утверждает Министерство обороны РФ, удары направлены на целевые объекты в областях энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

Ранее в Британии призвали добавить атакующий потенциал в ПВО НАТО.

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Операция на Украине
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