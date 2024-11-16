В Черниговской области Украины произошли взрывы

В Черниговской области Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает телеканал «Новости. Live».

Подробности об инциденте не приводятся. Воздушная тревога также звучит в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

До этого российская ДРГ зашла в два села Черниговской области и установила там флаги РФ. Военные беспрепятственно проникли через границу, после чего установили флаги в населенных пунктах Гремяч и Муравьи. По мнению военкора Рожина, эта операция удалась, поскольку украинских пограничников отправили в Курскую область.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Черниговской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры.