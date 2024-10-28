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На Западе признали, что Россия опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия

NI: Россия опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия

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Пресс-служба Минобороны РФ

Россия опережает Соединенные Штаты и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает National Interest (NL) в статье, посвященной о российской разработке бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

В материале сказано, что прототип самолета уже почти готов. Отмечается, что благодаря гиперзвуковым разработкам Россия опережает КНР и Америку в развертывании этого вооружения. По мнению издания, появление такого самолета может изменить стратегический ландшафт, особенно в украинском конфликте.

27 октября U.S. News and World Report опубликовало данные, согласно которым в текущем году Россия заняла первое место в рейтинге самых мощных армий мира. В числе стран с самыми сильными армиями также оказались США и Израиль, а на четвертом месте расположился Китай. Украина, согласно статистическим данным на 2024 год, занимает восьмую позицию.

В десятку стран с лучшими армиями мира также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

В Кремле отказались комментировать рейтинг сильнейших армий мира.

Ранее аналитик назвал сильнейшую армию в мире.

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