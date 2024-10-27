Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира

В текущем году Россия заняла первое место в рейтинге самых мощных армий мира. Об этом говорят данные, представленные изданием U.S. News and World Report.

В числе стран с самыми сильными армиями также оказались США и Израиль, а на четвертом месте расположился Китай. Украина, согласно статистическим данным на 2024 год, занимает восьмую позицию.

В десятку стран с лучшими армиями мира также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

В начале года Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы России эволюционировали с начала военной спецоперации на Украине и стали еще сильнее, чем раньше.

Ранее военный эксперт оценил мощность войск ЕС.