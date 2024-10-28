Аналитик назвал сильнейшую армию в мире

Российская армия является сильнейшей в мире по ряду причин. Об этом в беседе с «Известиями» заявил военный аналитик Вадим Мингалев.

Он прокомментировал недавно вышедший рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году по версии журнала U.S. News and World Report, в котором Россия заняла первое место. В числе стран с самыми сильными армиями также оказались США и Израиль, а на четвертом месте расположился Китай. Украина, согласно статистическим данным на 2024 год, занимает восьмую позицию.

«На сегодняшний день российская армия по всем показателям превосходит любую армию мира, поэтому и журнал США, как и другие информационные агентства, вынужден признать это», — сказал Мингалев.

По его словам, армия РФ имеет четкую структуру, тактику и стратегию ведения боя. Российское вооружение также превосходит западные аналоги, например, бронетанковая техника, авиация, ракетостроение.

В начале года, по версии рейтинга Global Firepower Index 2024, Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США.

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