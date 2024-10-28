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В Кремле отказались комментировать рейтинг сильнейших армий мира

Песков: Москве неизвестны критерии, по которым РФ возглавила рейтинг армий

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рейтинг сильнейших армий мира, который возглавила РФ.

«Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных рейтинг составлялся, поэтому нам нечего сказать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

27 октября издание U.S. News and World Report писало, что Россия в текущем году заняла первое место в рейтинге самых мощных армий мира. В числе стран с самыми сильными армиями также оказались США и Израиль, а на четвертом месте расположился Китай. Украина, согласно статистическим данным на 2024 год, занимает восьмую позицию.

В начале года Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США.

В январе профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы России эволюционировали с начала военной спецоперации на Украине и стали еще сильнее, чем раньше.

Ранее военный эксперт оценил мощность войск Евросоюза.

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