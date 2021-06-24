ФСБ опубликовала видео инцидента с британским эсминцем

Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем, сообщает РИА Новости.

«Минута как пересек границу Российской Федерации. Если зайдет за границу далее... выполняем предупредительную», — следует из записи.

На кадрах российские силовики неоднократно требуют от британцев отодвинуться от границы покинуть российские воды и после нескольких предупреждений открывают предупредительный огонь.

Британский корабль идет на контакт, но продолжает двигаться в российских территориальных водах, в связи с чем его осведомляют о предупредительной стрельбе.. После выстрелов Defender покинул российское море.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

Ранее в ООН рассказали, чего ждут после инцидента с британским эсминцем.