Узбекистан неожиданно начал проверку боеготовности войск

Узбекистан в связи с ситуацией в Афганистане начал внезапную проверку боеготовности войск. сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.

Отмечается, что в рамках учений авиация и артиллерия нанесут удары по условному противнику с целью предотвратить возможные активные действия.

«В военных округах Министерства обороны Узбекистана начались практические занятия по приведению войск в боевую готовность на фоне эскалации ситуации в Афганистане. Под руководством министра обороны Баходира Курбанова проводятся внезапных проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также воинских частях и отделениях войск ПВО и ВВС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава оборонного ведомства находится в частях, которые дислоцируются на территории граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.

Накануне МИД Узбекистана сообщил о 53 афганских военных, бежавших через границу с республикой.

Ранее бойцы радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз. Это стало наиболее значительным достижением талибов с момента активизации операций после решения США вывести свои войска из Афганистана.

В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет военных действий — американские войска должны были покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами. Американская операция в Афганистане была начата в ответ на теракт 11 сентября 2001 года.