В НАТО рассказали об отмене ряда учений из-за пандемии

В НАТО прокомментировали заявление представителя Министерства обороны России о продолжении антироссийских действий альянса у границ страны. Об этом сообщает ТАСС.

Так, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что из-за распространения заболевания альянс был вынужден отменить ряд учений.

Она также добавила, что некоторые учения были модифицированы, исходя из мер предосторожности.

Ранее в Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море

— Курс на Балтику: НАТО отказалось отменять учения