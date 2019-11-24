Министр обороны Украины обсудил нормандскую встречу с секретарем минобороны Германии

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк обсудил со статс-секретарем министерства обороны Германии по вопросам вооружения Бенедиктом Циммером предстоящую встречу «нормандской четверки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны Украины.

Представители оборонных ведомств встретились в рамках международного форума по безопасности в Галифаксе. Они обсудили безопасность в Черноморском регионе и возможные риски предстоящего саммита по ситуации в Донбассе.

Ранее стало известно, что встреча глав государств «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, германия. – примечание «Газета.Ru») состоится в Париже 9 декабря 2019 года.

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