Военные отменили испытания, из-за которых жителям Нёноксы предложили покинуть село

Начальник Нёноксого территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков заявил, что военные отменили испытания на полигоне, из-за которых жителям Нёноксы предложили уехать из деревни. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, теперь жителям не надо покидать дома.

Также замглавы Северодвинска Ирина Сахарова отметила, что обстановка в деревне сейчас нормальная.

Она добавила, что ей позвонил командир полигона и сообщил об отмене военных мероприятий в деревне.

«Идут оповещения по Нёноксе, что не надо никуда эвакуироваться», — заключила Сахарова.

Ранее сообщалось, что Россия испытала новые ракеты системы ПРО.