Британия не откажется от ядерной сделки с Ираном после захвата танкера

Соединенное Королевство не намеревается отказаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после того, как Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что продолжат придерживаться положений соглашения и призвали остальных участников тоже соблюдать свои обязательства. При этом в МИДе заявили, что допускают введение санкционных ограничений в отношении Тегерана.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты создадут коалицию из разных стран, которая займется патрулированием вод Ормузского пролива.