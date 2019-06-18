Китай назвал решение иранского ядерного вопроса
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что правительство Китая активно поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Китай не изменит свою позицию и продолжит настаивать на сохранение данного договора.
Он добавил, что КНР поддерживает контакты с другими государствами и уже достиг определенных результатов на этом поприще.
Кроме того, глава МИДа отметил, что китайские власти выступают против односторонних санкций и призвал противостоять совместными усилиями гегемонии на мировой арене.
Ранее сообщалось, что Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке.