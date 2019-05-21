Представитель Гуайдо обсудил с военными США кризис в Венесуэле

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Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо провел встречу с американскими военными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Веккьо обсудил с военными США все аспекты кризиса в Венесуэле.

Как отмечается, представитель Гуайдо заявил, что переговоры прошли «очень позитивно».

При этом Веккьо намерен продолжить контакты с американскими военными.

Ранее сообщалось, что Гуайдо рассказал о встрече своего представителя с военными США.