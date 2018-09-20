На авианосце «Джордж Буш» моряка разрубило винтом самолета

Моряк Джозеф Мин Наглак получил смертельное ранение от пропеллера самолета Grumman E-2 Hawkeye, который приземлился на американский авианосец »Джордж Буш». Об этом пишет Navy Times.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 17 сентября. По данным издания, моряк слишком близко подошел к винту самолета в тот момент, когда его пропеллер еще не успел остановиться. В этот время воздушное судно закрепляли на палубе корабля.

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Джозеф Мин Наглак успел прослужить на флоте около полутора лет. Он поступил на службу в августе 2017-го.

Ранее сообщалось, что полиция США нейтрализовала шокером пьяных моряков из Британии.