Independent: полиция в США нейтрализовала шокером пьяных моряков из Британии

Пятеро моряков Королевского флота на борту британского авианосца Queen Elizabeth в городе Джексонвилл Бич во Флориде были задержаны в нетрезвом состоянии, сообщает газета The Independent.

Помимо пятерых матросов в нетрезвом виде, за нарушение общественного порядка был задержан еще один член экипажа. Трое из них оказали сопротивление сотрудникам полиции, после чего они вынуждены были нейтрализовать их с помощью электрошокера, добавляет издание.

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Отмечается, что корабль остановился у берега во Флориде, проделав путь из Портсмута. Экипаж корабля, как ожидается, примет участие в серии учений и испытаний с американскими коллегами, прежде чем вернется в Великобританию в декабре.

Авианосец Queen Elizabeth — новейший боевой корабль Великобритании и крупнейший в королевском флоте, пишет The Independent.