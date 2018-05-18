Минобороны: за неделю 14 летальных аппаратов провели разведку у границ России

14 летальных аппаратов провели разведку у границ России, в качестве ответа на эти действия было совершено 8 вылетов на перехват, следует из инфографики, опубликованной в официальной газете вооруженных сил России «Красная звезда».

В инфографике отмечается, что вооруженные силы России не допустили нарушения воздушного пространства страны.

В схеме не уточняется, какие страны проводили разведку. Также нет данных о типах летательных средств.

Ранее в интервью «Красной звезде» командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что российская армия отправила в Арктику сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160 для усиления защиты региона.