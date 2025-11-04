Истребители, подлодка и «Бастион»: какое оружие Венесуэла могла попросить у России?

Military Watch Magazine раскрыл, какое оружие Венесуэла могла попросить у России. По данным издания, речь может идти о ракетах Х-32, истребителях Су-30М2, системе береговой обороны «Бастион», корветов класса «Буян-М»/«Каракурт», а также о подводной лодке класса «Варшавянка». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» ранее заявлял, что Москва может передать Каракасу и «Орешник».

Венесуэла могла попросить у России пять видов вооружений на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

MWM отметило, что Каракас рассчитывает на ракеты Х-32, истребители Су-30М2, систему береговой обороны «Бастион», корветы класса «Буян-М»/«Каракурт», а также подводную лодку класса «Варшавянка».

По данным издания, сейчас Вооруженные силы Венесуэлы могут угрожать армии США с помощью противокорабельных ракет Х-31А, запуск которых осуществляется с Су-30МК2. Однако в республике наблюдается нехватка данных самолетов. Россия же располагает 19 подобными истребителями Су-30М2.

«Учитывая, что Россия резко увеличила производство всех типов истребителей, она, вероятно, сможет выделить свой небольшой парк Су-30М2 для поддержки стратегического партнера, что фактически удвоит современную военно-воздушную мощь Венесуэлы», — говорится в материале.

Также, как добавило MWM, «Бастион» позволит в несколько раз повысить противокорабельный потенциал страны.

1 ноября стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину. В нем, по данным The Washington Post, лидер республики «просил Россию помочь укрепить противовоздушную оборону своей страны, включая восстановление нескольких российских самолетов Су-30МК2». Кроме этого, Мадуро запросил 14 комплектов ракет, помощь в ремонте пяти радаров, «среднесрочный план финансирования на три года» и «логистическую поддержку».

Кроме России, президент Венесуэлы попросил помощи у Китая и Ирана. Все это произошло на фоне сообщений о том, что американская администрация одобрила нанесения ударов по целям на территории республики. При этом Дональд Трамп назвал эти публикации недостоверными.

Чем Россия может помочь Венесуэле?

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя возможную помощь со стороны РФ в беседе с «Газетой.Ru», отметил, что Москва уже поставляет оружие в Венесуэлу. По его словам, Россия является одним из ключевых военно-технических партнеров республики.

«Российские истребители Су-30МК2 — основа ВВС Венесуэлы, что делает ее одной из самых мощных авиационных держав в регионе. Поставка нескольких дивизионов С-300ВМ («Антей-2500») значительно усилила возможности страны по прикрытию важных объектов от воздушных атак. По последней информации, транспортным Ил-76 в Каракас буквально на днях доставили российские системы «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э», — подчеркнул парламентарий.

При этом Журавлев добавил, что России ничего не мешает снабдить Венесуэлу и новейшим оружием.

«Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как «Орешник» или, скажем хорошо показавшими себя «Калибрами», по крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают», — пояснил депутат.

Позиция МИД России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва подтверждает свою поддержку руководству Венесуэлы в вопросе защиты суверенитета и выступает за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира.

Кроме этого, по словам Захаровой, Россия также осуждает применение избыточной военной силы со стороны США при выполнении антинаркотических задач в Карибском бассейне.

«Подобные действия нарушают как внутреннее американское законодательство, так и нормы международного права», — отметила дипломат.