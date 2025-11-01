На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог рассказал, поможет ли Россия Венесуэле в случае полномасштабного вторжения США

Политолог Блохин: США рассчитывают, что РФ не поможет Венесуэле в случае вторжения
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Соединенные Штаты пытаются вбить клин между Россией и Венесуэлой, угрожая провести полномасштабную операцию против правительства президента Николаса Мадуро. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Для президента США Дональда Трампа является больной темой то, что у них под боком Россия и Китай активизируют свои отношения со странами Латинской Америки. Та же самая Венесуэла имеет самые большие залежи нефти, это же вообще настоящая сокровищница для американцев, до которой они не могут добраться. Поэтому они пытаются вбить клин между Москвой и Каракасом», — сказал политолог.

Понятно, что для Москвы сейчас главным приоритетом является спецоперация на Украине, поэтому не понятно, передаст ли РФ вооружения Венесуэле, если те их попросят в случае опасности военной операции США, добавил Блохин.

«Штаты рассчитывают, что РФ не будет поддерживать Венесуэлу в случае опасности и таким образом им удастся на дипломатическом уровне рассорить двух партнеров. Я считаю, что на самом деле США не готовят полномасштабное вторжение в Венесуэлу, а только имитируют желание сменить режим Мадуро. Вашингтон точно не будет производить смену режима, потому что для этого нужна интервенция в стиле иракской или афганской, а для этого нужно примерно 100–200 тысяч военных. Трамп просто не пойдет на такое», — заявил эксперт.

Блохин предположил, что скорее всего американцы нанесут точечные удары по Венесуэле, как это было с Ираном.

Газета The Washington Post сообщила, что президент Венесуэлы на фоне увеличения военно-политического давления на страну со стороны США подготовил письмо с просьбой к России передать Каракасу военные самолеты, радары и ракеты.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла является врагом Соединенных Штатов Америки и ввел санкции против покупающих у нее нефть стран.

Ранее Мадуро обвинил США в стремлении начать войну за ресурсы Венесуэлы.

