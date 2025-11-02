«Напугать Мадуро»: США начали демонстративную подготовку к вторжению в Венесуэлу

Самолеты ВВС США C-17 и KC-130J на взлетно-посадочной полосе бывшей военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, 2 ноября 2025 года

Вашингтон приступил к модернизации, заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США «Рузвельт-Роудс», а также начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики считают, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. В конце октября президент США Дональд Трамп заявлял, что «следующим шагом будет суша». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американские военные начали модернизировать военно-морскую базу «Рузвельт-Роудс» в Пуэрто-Рико, которая была закрыта более 20 лет назад. Об этом сообщило Reuters после того, как проанализировало сделанные в этом районе спутниковые снимки.

До вывода ВМС США в 2004 году это место было одной из самых крупнейших военно-морских баз в мире. Она имеет стратегически выгодное расположение и достаточно места для сбора оборудования, заявил агентству один американский чиновник.

«Строительные работы на бывшей военно-морской базе «Рузвельт-Роудс» в Пуэрто-Рико… начались 17 сентября, когда бригады приступили к расчистке и замене дорожного покрытия на рулежных дорожках, ведущих к взлетно-посадочной полосе», — говорится в материале.

По словам отставного полковника морской пехоты США Марка Канчиана, такие изменения характерны для подготовки к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов.

Также Reuters заявило, что американские военные строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Санта-Круа на Американских Виргинских островах. Например, в имени Рафаэля Эрнандеса американские военные доставили средства связи и мобильную диспетчерскую вышку. По словам американских военных чиновников и морских экспертов, такая активность указывает на то, что военные США начали подготовку, которая может позволить им проводить операции на территории Венесуэлы.

«Я думаю, что все эти действия направлены на то, чтобы напугать режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и генералов из его окружения, в надежде, что это вызовет раскол», — отметил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Кристофер Эрнандес-Рой.

Чего хотят США?

В июле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Николас Мадуро возглавляет венесуэльский «Картель Солнц», занимающийся торговлей наркотиками. По словам Рубио, лидеру Венесуэлы были предъявлены обвинения в распространении наркотиков в США. После чего генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о награде в размере $50 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.

С тех пор Вашингтон значительно нарастил военное присутствие в Карибском бассейне и начал наносить удары по судам, которые, как считают в США, участвуют в наркотрафике. В сентябре, после того, как, по данным СМИ, американские ВМС направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь кораблей с несколькими тысячами военных, Мадуро обвинил Америку в желании колонизировать страну. По его словам, Вашингтон заинтересован в нефти и газе, которые есть в регионе.

В октябре The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом негласно разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле против режима президента Николаса Мадуро. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что «следующим шагом будет суша», имея в виду, что Вашингтон может провести наземную операцию в стране.

«Мы, возможно, обратимся в сенат; мы, возможно, обратимся в конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим», — подчеркнул глава Белого дома.

На следующий день после заявления Трампа президент Венесуэлы обратился к нему с призывом не нападать на страну.

«Нет войне, нет войне, нет войне, только мир, только мир, только вечный мир, навсегда, навсегда, навсегда, мир навсегда, никакой безумной войны, никакой «а-ля войны», никакой безумной, никакой безумной войны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — попросил Мадуро.

Новый виток эскалации

В конце октября газета The Wall Street Journal рассказала, что американская администрация определила цели для потенциальной атаки — военные объекты, аэропорты и порты Венесуэлы, которые могут быть связаны с «Картелем Солнц». На следующий день The Miami Herald со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом одобрил удары. Информацию позже также подтвердила The New York Post.

Трамп при этом называл эти сообщения неправдой.

В свою очередь Венесуэла, по информации американских СМИ, попросила помощи у Москвы, Тегерана и Пекина.