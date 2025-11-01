На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Американцев ждут сюрпризы»: в Госдуме рассказали, как Россия может помочь Венесуэле

Депутат Журавлев: Россия может поставить «Орешник» Венесуэле
Ariana Cubillos/AP

Венесуэла запросила помощь у России, Китая и Ирана на фоне давления США и слухов о возможной наземной операции, сообщило издание Washington Post. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Россия уже поставляет оружие в Венесуэлу. Он не исключил возможность снабжения Каракаса «Орешником».

«Россия вообще-то один из ключевых военно-технических партнеров Венесуэлы, мы поставляем в эту страну едва ли не всю номенклатуру вооружений — от стрелкового до авиации. Российские истребители Су-30МК2 — основа ВВС Венесуэлы, что делает ее одной из самых мощных авиационных держав в регионе. Поставка нескольких дивизионов С-300ВМ («Антей-2500») значительно усилила возможности страны по прикрытию важных объектов от воздушных атак. По последней информации, транспортным Ил-76 в Каракас буквально на днях доставили российские системы «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э», — сказал он.

По мнению депутата, России ничего не мешает снабдить Венесуэлу и новейшим оружием.

«Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как «Орешник» или, скажем хорошо показавшими себя «Калибрами», по крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают», — заявил парламентарий.

До этого американские СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа приняла решение атаковать Венесуэлу в ближайшие дни. Госсекретарь США Марко Рубио называл президента Венесуэлы Николаса Мадуро главой одного из наркокартелей. В августе власти США увеличили вознаграждение до 50 миллионов долларов за помощь в поимке Мадуро по обвинению в сотрудничестве с наркокартелями. СМИ сообщали, что в Белом Доме тайно разрешили ЦРУ проводить операции на территории Венесуэлы.

Ранее в США представили законопроект, блокирующий возобновление ядерных испытаний.

