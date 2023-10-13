В России назвали контрнаступление ВСУ «формально законченным». На Украине и в США так не считают

Украинские военнослужащие на учениях в Черниговской области, Украина, 13 октября 2023 года

Постпред России при ООН Василий Небензя объявил о «формальном» завершении украинского контрнаступления. По его словам, в последние дни наступательные действия ведут российские войска. На Украине говорят, что отстают от графика более чем на полгода и обвиняют в этом Запад, а в США обещают продолжение наступления ВСУ зимой.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о завершении контрнаступления ВСУ, так как в течение последних нескольких дней к наступательным действиям на Украине перешли российские войска. Об этом сказал во время созванного по инициативе РФ заседания по западным поставкам вооружений Киеву.

«Так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным», – утверждает дипломат.

По его оценке, «ценой» контрнаступления стали «десятки тысяч» мобилизованных Киевом новобранцев, «большинство из которых не хотело воевать». Кроме того, как заявил российский постпред, Украина потеряла сотни единиц военной техники, поставленной западными союзниками.

Небензя добавил, Киев «ничем за эти четыре месяца похвастаться не может», однако страны Запада «продолжают подбрасывать ему оружие» с целью «нанести как можно больший урон России, а также по максимуму сделать территорию Украины непригодной для жизни».

В России отчитываются об успехах

11 октября Минобороны России сообщило об улучшении положения Вооруженных сил России по переднему краю у Авдеевки на Донецком направлении. О продвижении в этом районе также заявлял советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин. По его словам, российские военные уничтожили два укрепрайона Вооруженных сил Украины и поразили 20 единиц техники.

10 октября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов говорил о продвижении ВС РФ на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки. 8 октября он также сообщал об улучшении положения российских войск на Времевском направлении в ДНР.

7 октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о продвижении военных РФ в сторону Купянска Харьковской области:

«Дуга [расположения позиций ВС РФ] такая неровная, от 7 километров в одном месте до 12 километров до Купянска».

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло 5 октября, отмечал, что ВС РФ «уверенно себя чувствуют» на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям. По его словам, 4 октября ВС РФ продвинулись на 12 участках.

На Украине обвиняют Запад

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ отстают от графика контрнаступления на шесть-девять месяцев, написало украинское издание «Страна.ua». В качестве причины он назвал промедление западных союзников с поставками оружия.

По словам Подоляка, Киев начал отставать от графика еще осенью 2022 года после наступательных действий в Харьковской области, так как возник дефицит артиллерии и дальнейшее продвижение стало невозможным.

«Уже тогда мы вышли из графика поставки. Потому что вместо того, чтобы получить оружие через неделю, начали получать его через 3–4 месяца», – сказал он.

В свою очередь глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киев «не отстает» от графика, а «выбился» из него. По его мнению, «это совсем другое толкование». При этом он заверил, что «не все пошло кувырком», однако разъяснять свою оценку не стал, сославшись на государственную тайну.

На Западе обещают наступление зимой

Украина намерена продолжать наступление зимой, заявил 11 октября председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

«Я понимаю, что сейчас зимние месяцы, становится все труднее, но Украина намерена продолжать наступательные операции в течение зимних месяцев», – сказал он.

На этом фоне глава американского Пентагона Ллойд Остин заверил, что Соединенные Штаты намерены продолжать помогать Киеву даже на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, США как «самая сильная нация в мире» способны обеспечить поддержку и Киеву, и Израилю.