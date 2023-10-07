Деньги для Украины Запад найдет. Для беспокойства Киева есть повод посерьезнее

Владимир Путин в рамках дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил, что без военной помощи США Украина продержится от силы неделю. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил обстановку на линии боевого соприкосновения и объясняет, почему у Киева есть более серьезная проблема, чем получение военной помощи Запада, которая в любом случае продолжится.

Что стало с целями наступления ВСУ

Сегодня военно-политическое руководство и представители экспертного сообщества Украины уже и не упоминают о первоначальных целях наступательной операции ВСУ, которые заключались в выходе на государственные границы государства 1991 года, овладении городами Донецк и Луганск, возвращении Крыма.

Ближайшая задача в настоящее время для ВСУ формулируется следующим образом — не позднее начала зимнего периода хотя бы овладеть городом Токмак, перерезать железнодорожную магистраль Волноваха-Мелитополь, по которой осуществляется подвоз материальных средств частям и соединениям ВС РФ на Запорожском направлении, тем самым создать предпосылки для дальнейших успешных наступательных боевых действий ВСУ.

Однако для штурма Токмака надо до него хотя бы дойти. А до города украинским бригадам сегодня осталось примерно 18-20 км. Это пространство в настоящее время представляет собой зону сплошных инженерных заграждений (в первую очередь минно-взрывных) и несколько оборонительных рубежей и позиций.

Возникает вполне логичный вопрос — если за четыре месяца ВСУ пробились только к рубежу Работино-Вербовое, то сколько им времени понадобится на то, чтобы с боями дойти до Токмака?

Да и даже гипотетическое овладение ВСУ Токмаком не создаст каких-либо непреодолимых трудностей в плане подвоза материальных средств (боеприпасов, горючего и смазочных материалов, продовольствия) частям ВС РФ и не приведет к какому-либо перелому в ходе ведения вооруженной борьбы.

К слову, в 1939 году позиции Красной армии (РККА) на реке Халхин-Гол находились на расстоянии примерно 700 км от ближайшей железнодорожной станции, а подвоз танков МС осуществлялся не мощными грузовиками многотонной грузоподъемности, а полуторками (грузовыми машинами с грузоподъемностью в 1,5 т). Но это не помешало РККА провести успешную наступательную операцию.

Просчет руководства ВСУ?

Кроме того, и представители военно-политических кругов Украины, и экспертного сообщества страны переругались относительно способа ведения наступательной операции, избранного направления главного и других ударов, состава группировок войск и их оперативного построения.

Руководство ВСУ обвиняют в том, что напрасно оно не сосредоточило все усилия только на одном направлении (Токмак-Мелитополь), а ввязалось в безрезультатные бои в районе Бахмута и застряло в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

Масла в огонь в этом плане подливали и представители Запада, соглашаясь с подобной постановкой вопроса.

Однако вопрос этот более чем дискуссионный. Обычно в ходе планирования наступательных операций удары предполагается наносить на двух-трех направлениях. Это и дезориентирует противника относительно направления основного удара, да и атака на второстепенном направлении иногда приводит куда как к большим результатам, чем действия войск на главном направлении.

В противоположном случае, если сосредоточить все свои усилия на одном направлении, то и противник сделает то же самое — сконцентрирует свои войска, силы и средства на этом же направлении.

Хотя, надо заметить, если полководец, делая все вопреки нормам и правилам, в конечном итоге добивается победы, ему прощается все. Но в случае неудачи на него будут повешены все собаки.

До начала наступательной операции ВСУ многие генералы украинской армии представлялись СМИ как минимум Блюхерами, Евгениями Савойскими или Морицами Саксонскими. Но после четырехмесячных и в целом безрезультатных боевых действий их имидж сильно пострадал. Никто из них пока не тянет на Монтгомери Аламейнского.

Сколько военной помощи нужно Киеву от Запада

Теперь поставим вопрос следующим образом — если, несмотря на значительный объем западной военной помощи, осуществляемый до 4 июня (то есть до начала наступательной операции) и на протяжении последних четырех месяцев, Украина так и не смогла добиться хоть сколько-нибудь значимых результатов оперативно-стратегического характера, то что смогут сделать ВСУ в ближайшие полтора-два месяца в условиях существенного сокращения военных поставок? В этой связи вполне возможно (и этого никак нельзя исключать), что в ближайшее время на наступательных возможностях ВСУ можно будет поставить крест.

Сразу заметим, что расчеты некоторых наблюдателей на полное прекращение военной помощи Украине со стороны коллективного Запада в настоящее время вряд ли состоятельны. Она будет продолжаться. Поэтому весь вопрос сегодня заключается не столько в помощи как таковой, сколько в ее объемах.

Как ранее писала «Газета.Ru», коллективный Запад сегодня содержит не только Вооруженные силы Украины, но и практически все украинское государство. По сути дела, Киев ведет войну за чужой счет и к тому же не собирается в будущем рассчитываться с долгами.

Союзникам Украины надо практически заново воссоздавать военно-воздушные силы, армейскую и военно-транспортную авиацию этой страны, а также систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия.

Помимо всего прочего, поставки всех необходимых для ведения вооруженной борьбы материальных средств должны быть не только сопоставимы с аналогичными российскими, но даже превосходить их.

То есть Запад должен отработать за ОПК России, как минимум. Подобных прецедентов в военной истории практически нет.

Готов ли коллективный Запад предоставить военную помощь Украине именно в таком объеме? Пока решимости со стороны союзников Украины платить именно по таким счетам не наблюдается. Все чаще на Западе задаются вопросом, а как гипотетически может выглядеть военная победа Украины над Россией и возможна ли она в принципе?

Дилемма Украины

В этом плане совершенно прав экс-командующий Сухопутными войсками ВС США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, когда утверждает, что президент США Джо Байден так до сих пор и не сформулировал стратегические цели Соединенных Штатов и коллективного Запада в конфликте на Украине. И это обстоятельство оказывает достаточно сильное влияние на масштаб оказания помощи Киеву. То есть ясного понимания, зачем помогать Украине (за исключением лозунгов самого общего плана), ни у политиков, ни в самых широких слоях населения США и их союзников нет.

Депутат Верховной рады, председатель парламентской спецкомиссии по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова сообщила, что оружие ВСУ закончится в лучшем случае через полтора месяца, если в США не проголосуют за выделение дополнительных денег Украине.

Однако средства у Соединенных Штатов для Киева рано или поздно найдутся. Главный вопрос тут заключается в другом — ВСУ даже при помощи Запада не в состоянии решить проблему военным путем. И это мнение, похоже, становится все более определяющим в военно-политических кругах Запада.

Между тем представители украинской элиты ранее неоднократно заявляли, что не намерены уступать ни одного квадратного метра своей земли. Но идея «мирный договор в обмен на территории» (то есть признание Киевом существующих реалий), как бы этого ни хотелось некоторым украинским политикам, уже носится в воздухе.

В то же время ряд представителей украинского экспертного сообщества высказывают мнение, что сегодня ВС РФ не обладают возможностями проводить широкомасштабные наступательные операции. Кстати говоря, примерно такой же точки зрения придерживалось и военно-политическое руководство Германии осенью 1942 года. А затем последовал Сталинград.

Поэтому проблему в настоящее время можно сформулировать и таким образом — или украинское руководство сегодня идет на определенные компромиссы, или же в недалеком будущем политикам в Киеве придется идти на значительно большие уступки.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).