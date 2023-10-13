«Всегда приносил проблемы»: глава разведки Украины назвал самого опасного российского генерала

Глава украинской разведки Кирилл Буданов дал интервью, в котором назвал российского генерала, руководителя 5-й службы ФСБ России Сергея Беседу «очень проблемным человеком». Буданов также признал, что ВСУ при контрнаступлении выбились из графика, и выразил опасение, что конфликт на Ближнем Востоке, в случае его затяжного характера, негативно скажется на Украине.

Самый опасный генерал РФ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию «Украинская правда» назвал руководителя 5-й службы ФСБ России Сергея Беседу человеком, который доставляет проблемы Киеву:

«Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа, руководитель 5-й службы ФСБ. Очень проблемный человек».

Так глава военной разведки ответил на вопрос о том, кто из российских генералов сейчас представляет наибольшую опасность для Украины. По его словам, Беседа занимается активными операциями на Украине.

Генерал-полковник Сергей Беседа занимает пост главы 5-й службы (Службы оперативной информации и международных связей) ФСБ России с 2009 года. Отдел преимущественно работает за границей: сотрудники занимают должности советников во многих российских посольствах и торговых представительствах. Беседа входил в состав межведомственной комиссии по участию России в G20 в качестве представителя ФСБ России. В феврале 2014 года в Киеве он оценивал уровень физической защиты российских учреждений в связи с напряженной ситуацией на Украине. Находится под персональными санкциями Евросоюза.

ВСУ «выбились из графика»

В том же интервью Буданов признал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не так, как планировалось.

«Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод», — сказал глава ГУР.

Он добавил, что для этого есть ряд объективных и субъективных причин, но они представляют государственную тайну.

Вместе с тем украинский чиновник признал наличие у РФ достаточного количества вооружения для продолжения ударов по украинским энергетическим и военным объектам, промышленным предприятиям.

«Сил и средств у них достаточно, потому что в последнее время ракетные удары они ограниченно наносили», — сообщил он.

Главная проблема Киева

Буданов заявил и о необходимости пополнения запасов войск системами противовоздушной обороны для защиты. Того количества, которое есть сейчас, ВСУ недостаточно.

«ПВО — это и есть самая главная проблема. Потому что все, чем они (ВС РФ. — «Газета.Ru») бьют, так или иначе летает. Так что нам нужно гораздо больше ПВО, чем сейчас есть».

При этом чиновник не предвидит ни заморозку конфликта, ни проведение переговоров с Россией в ближайшее время. По его мнению, возможность дипломатического решения ситуации наступит, «или когда мы военным путем вернем наши территории, или... будет четкая уверенность, что Россия реально начинает выводить свои войска к границам 1991 года».

Влияние войны в Израиле на Украину

В интервью начальник ГУР предрек проблемы для украинской армии в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, существует высокая вероятность того, что оружие и боеприпасы необходимо будет поставлять не только Украине.

«Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться», — сказал Буданов.

Также он назвал большой проблемой пребывание украинцев в Израиле и секторе Газа. Из Израиля уже вывезли группу детей. Что делать с украинцами в секторе Газа — выясняют. Этот вопрос является приоритетным.