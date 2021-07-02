Родители девочек с именем Алекса просят Amazon изменить имя голосового помощника

Родители девочек с именем Алекса призывают компанию Amazon изменить слово пробуждения для своих устройств (Alexa) на нечеловеческое имя, сообщает «Би-Би-Си».

Из-за совпадения имен с названием голосового помощника девочки часто сталкиваются с шутками на эту тему.

По информации СМИ, некоторые родители даже изменили имя своего ребенка, поскольку количество шуток про Алексу стало «безжалостным».

Так, одна из девочек по имени Алекса подверглась жестокому обращению со стороны других детей и даже учителей из-за своего имени, как только пошла в среднюю школу.

В свою очередь, Amazon ответила, что в компании «опечалены» этими сообщениями, и что для устройства существуют альтернативные слова пробуждения.

Ранее стало известно, что 46% всех новых зарегистрированных доменов, содержащих слово «Amazon», оказались вредоносными, а 32% таких доменов — подозрительными. В компании объяснили, что подмена доменов — это распространенный метод кражи денег или конфиденциальных данных.