Мошенники стали совершать вдвое больше краж с банковских счетов граждан

Данные Генеральной прокуратуры показали, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета. Об этом сообщают «Известия».

Так, в 35 субъектах страны зафиксирован рост таких преступлений. За текущий год число такого рода инцидентов увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом и достигло 107,2 тыс. случаев.

Кроме того, почти во всех российских регионах в 2020 году возросло число мошеннических действий с использованием электронных средств платежа. Всего выявлено 20,8 тыс. таких преступлений.

Отмечается, что преступники также стали чаще совершать хакерские атаки на банки и их клиентов. Специалисты не обнаружили принципиально новых схем — по их наблюдениям, появились лишь связанные с темой коронавируса сценарии.

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