Bloomberg: ЦБ Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

Заместитель начальника отдела платежей Народного банка Китая Му Чанунь проинформировал о том, что китайский ЦБ близок к запуску собственной криптовалюты. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источника, он принимал участие в профильном форуме, который состоялся в городе Ичунь. Банк занимается активной работой по этому вопросу с 2018 года. Конкретные сроки появления криптовалюты чиновник не уточнил.

Ранее комитет по финансовым услугам палаты представителей американского конгресса потребовал, чтобы Facebook приостановить разработку своей криптовалюты Libra до тех пор, пока у законодателей не будет больше времени для изучения всех угроз.