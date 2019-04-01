СМИ высмеяли призывы Цукерберга обуздать интернет

Основатель Facebook Марк Цукерберг в колонке The Washington Post призвал правительства и регуляторов обуздать интернет.

Между тем, издание Recode вспоминает, что еще недавно главные игроки Кремниевой долины «насмехались» над идеей госрегулирования, а теперь видят в нем «защитный щит».

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В частности, в колонке Цукерберг обозначил четыре области, в которых необходима помощь властей. Первый из пунктов — вредоносный контент. Поскольку Facebook дает каждому право голоса, социальная сеть несет ответственность, признается глава компании. Здесь он указывает на необходимость совместно определять, что является пропагандой терроризма, а что нет, определять контент, где есть разжигание ненависти и другое.

Во-вторых, Цукерберг указывает на необходимость защиты избирательного процесса. И здесь, чтобы не допустить вмешательства в выборы, необходимо проверять политических субъектов. Так, cерьезные изменения в последнее время соцсеть внесла в правила политической рекламы.

В-третьих, эффективная конфиденциальность и защита данных, однако в этой области необходим глобальный подход, подчеркивает Цукерберг. Четвертая, последняя область, о которой говорит основатель Facebook, — это переносимость данных. «Если вы делитесь данными с одной службой, вы должны иметь возможность переместить их в другую». — считает Цукерберг.

Издание Recode отмечает, что Facebook не одинок в стремлении увеличить госрегулирование. Крупнейшие компании Кремниевой долины ожидают новых правил и уже работают с регуляторами, говорится в материале.