Facebook: большинство политических «интернет-троллей» — американцы, а не русские

Недавно социальная сеть Facebook удалила со своей платформы более 550 поддельных страниц и 250 аккаунтов, которые были связаны с публикацией предвзятого политического контента, пишет Daily Telegraph.

При этом за большинством из этих созданных аккаунтов и страниц стоят США, а не Россия, отмечает издание. Как заявил директор Facebook по кибербезопасности Натаниэль Глейхер, большая часть «фейковой активности» на социальной платформе теперь, похоже, исходит от американцев, пытающихся извлечь выгоду из политических разногласий.

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Так, компания сообщила, что удалила 559 страниц и 251 аккаунт, которыми в основном управляли американцы. Такая «чистка» является частью продолжающейся кампании Facebook против «скоординированного неаутентичного поведения», говорится в материале.

В июле компания удалила 32 страницы с сайта соцсети, которые, по их информации, были связаны с «российской кампанией влияния». Помимо этого, в августе удалили еще 652 аккаунта, за созданием которых стоял Иран, согласно заявлению Facebook.

Как отмечает британская газета, это означает, что теперь американцы «копируют успех российского вмешательства» для проведения «предвзятых кампаний» по собственным убеждениям или ради денег.