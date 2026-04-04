«Поворотный момент войны». США и Иран «наперегонки» ищут пилота сбитого F-15

После крушения американского F-15 в Иране Пентагон отправил в район падения отряд спецназа, чтобы найти второго пилота, судьба которого до сих пор неизвестна. Одного члена экипажа уже удалось обнаружить в ходе поисково-спасательной операции, а Дональд Трамп заявил, что ЧП не повлияет на контакты Вашингтона и Тегерана по урегулированию конфликта. Что известно о поисках летчика и войне США в Иране — в материале «Газеты.Ru».

Спасти сбитого летчика

Пентагон направил в Иран отряд спецназа, чтобы попытаться вывести второго пилота американского истребителя F-15, сбитого 3 апреля, сообщает The Telegraph. Газета пишет, что поиски идут в крайне напряженной обстановке: американские военные и иранские силовики фактически «наперегонки» пытаются первыми выйти на летчика. Тегеран, как утверждает издание, пообещал $60 тыс. тому, кто найдет пилота живым.

По оценке газеты, инцидент может стать поворотным моментом войны. Если Соединенным Штатам удастся спасти пропавшего пилота, это укрепит уверенность Вашингтона и может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к расширению боевых действий — в том числе к проведению наземной операции. А если летчик окажется в иранском плену, Тегеран получит рычаг давления на американскую сторону, а внутри Соединенных Штатов начнут требовать прекращения ударов и перехода к переговорам.

«Потеря самолета и поиски пропавшего летчика — удар по Пентагону, который заявлял о превосходстве в воздухе над Ираном», — отмечает The Telegraph.

Читайте также
«Американцы проводят поисковую операцию». Иран заявил о поражении второго F-35 и захвате пилота

О поражении американского самолета стало известно 3 апреля. Генштаб Вооруженных сил Ирана изначально заявлял, что был уничтожен истребитель пятого поколения F-35, однако чуть позже американские СМИ сообщили, что сбить удалось менее современный самолет, двухместный F-15Е. По версии иранских военных, истребитель поразили с помощью «передовой системы» ПВО.

Как сообщили источники CNN, американские войска начали поисково-спасательную операцию и уже сумели спасти одного из членов экипажа, однако судьба второго пилота остается неизвестной. При этом телеканал NBC сообщил, что два вертолета ВС США, участвовавшие в поисках потерпевшего крушение F-15, также попали под иранский огонь.

США теряют самолеты

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что крушение истребителя не повлияет на переговоры с Ираном. «Нет, нисколько. Нет, это война», — подчеркнул глава Белого дома.

При этом F-15 — не единственный американский самолет, сбитый Ираном. В тот же день, 3 апреля, иранские военные заявили, что поразили A-10 в районе Ормузского пролива. По утверждению пресс-службы армии Ирана, самолет был сбит средствами противовоздушной обороны армии и упал в воды Персидского залива. Информацию подтвердил CNN анонимный американский чиновник. По словам источника, пилот смог увести самолет с иранской территории до катапультирования и впоследствии был спасен.

В целом за время конфликта с Ираном США потеряли уже семь американских пилотируемых самолетов, подсчитал CNN. Так, 2 марта три истребителя F-15 были сбиты кувейтской ПВО в результате «дружественного огня»; 12 марта самолет-заправщик KC-135 разбился в Ираке — военные США заявили, что он не был сбит вражеским или дружественным огнем, а попал в инцидент с другим воздушным судном; а 27 марта самолет E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетно-посадочной полосе в результате иранской атаки на авиабазу в Саудовской Аравии.

Кроме того, в марте истребитель F-35 совершил аварийную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке, предположительно, после обстрела иранскими силами.

 
Теперь вы знаете
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
