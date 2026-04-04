Зеленский заявил о готовности к встрече лидеров. Военная операция, день 1501-й

Европа виновата в совершении преступления против логики по отношению к России, заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.
🔴 ВСУ нанесли удар по конной ферме в Запорожской области, погибли 14 лошадей, сообщила президент Федерации конного спорта региона Евгения Зайцева.
Взрыв произошел в Харькове, сообщил телеканал «Общественное».
Береговая охрана Финского залива проведет учения по противодействию беспилотникам у берегов города Котка, передает Yle со ссылкой на заместителя командующего береговой охраной Финского залива Илью Ильина.
В Борщаговке на западной окраине Киева произошли два взрыва, сообщает «Страна.ua»
🔴 Число мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
🔴 Средства ПВО за семь часов сбили 69 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
🔴 ВСУ атаковали беспилотником региональное отделение ЛДПР в Донецке, повреждено остекление, сообщили в Telegram-канале партии.
🔴 Две мирные жительницы пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Турции заявил, что готов к встрече лидеров для мирного урегулирования «в любом формате». По данным издания «Страна.ua», речь идет о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз к диалогу с Россией и отказу от ограничений на импорт российского энергосырья.
Порядка 40 тыс. абонентов остаются без электроснабжения после вечерней атаки ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил телеканал «Общественное».
🔴 Сотрудник предприятия погиб из-за целенаправленной атаки беспилотника ВСУ на территорию «Cевского ДРСУ» в Брянской области, сообщил глава региона Богомаз.
🔴 Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотника в Белгороде, они госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Отсутствие во главе Украины людей, думающих об интересах страны и ее народа, было и остается главной украинской бедой с момента обретения независимости, заявила Захарова.
В Полтавской области были атакованы объекты «Нафтогаза», сообщил глава компании Сергей Корецкий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским в Стамбуле подчеркнул важность безопасного судоходства в Черном море.
После Пасхи в Киев может приехать американская делегация с участием Уиткоффа и Кушнера, сообщил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов).
Самостоятельный уход Владимира Зеленского из власти представить невозможно, учитывая особенности его личности и инвестиции Запада в него, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Взрывы произошли в Одессе, сообщило издание «Телеграф».
Бойцы «Ахмата» Минобороны РФ уничтожили на харьковском направлении пункт дислокации и склад ВСУ,сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Украинские школьники травят военнослужащих и людей в форме из-за «роликов в TikTok», заявила военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова.
Разговоры западных политиков о «победе» Украины над Россией являются признаком некомпетентности, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя соответствующее высказывание главы МИД Германии Йоханна Вадефуля.
«Победы достигаются не потому, что так хочет глава МИД Германии. Победы достигаются благодаря превосходству в соотношении сил, которое определяется многими факторами, как объективного, так и субъективного характера», — написал Пушков.
🔴 Число пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ Буденновского района Донецка увеличилось до трех — мэр города Кулемзин
🔴 ВСУ нанесли удар по Буденновскому району Донецка в ДНР, пострадали два мирных жителя, сообщили в СК РФ.
Турция продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта мирными средствами, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте.
Россия добьется заключения мирного соглашения с Украиной на своих условиях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
🔴 Армия России средствами ПВО с 9:00 до 15:00 сбила 21 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями, раскрыли в Минобороны РФ.
В Виннице мужчина ножом ранил двух сотрудников территориального центра комплектования, как на Украине называют военкоматы, которые попытались его мобилизовать. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦК.
🔴 Беспилотная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском округе, — губернатор Вячеслав Гладков.
Венгрия и Словакия требуют от руководства Евросоюза немедленно остановить действие санкций в отношении российских нефти и газа, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после разговора с главой словацкого правительства Робертом Фицо.
Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук: «Софиевка. Два заряженных вражеских дрона ВСУ упали прямо во дворы жителей. Саперы оперативно прибыли на место и обезвредили беспилотники. К счастью, никто не пострадал».
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с неанонсированным визитом для обсуждения переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом в соцсети X объявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Диалог с представителями Украины о возвращении семи похищенных жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, приносит результаты, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы сейчас ищем варианты организации репатриации этих людей», — сказала омбудсмен.
Беспилотник ВСУ ударил рядом с проезжавшим автобусом в Белгороде, написал губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, но автобус и легковой автомобиль получили повреждения.
🔴 Восьмилетний ребенок и его родители погибли при ударе ВСУ по селу Михайловке в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
В трех округах Белгородской области начали устанавливать противодроновые коридоры для защиты жителей от украинских беспилотников, объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Транспортный объект получил повреждения в Черниговской области Украины, пишет «Украина.ру».
🔴 В Курской области повторно объявили авиационную опасность, передает оперативный штаб.
Авиационная опасность в Курской области отменена, — оперштаб региона.
Другие заявления из брифинга Министерства обороны России от 4 апреля:
▪️ Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь и Храповщина Сумской области и Александровка, Казачья Лопань, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 175 человек, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов и имущества.
▪️ Группировка войск «Запад» ударила по подразделениям ВСУ у Боровой и Студенка Харьковской области и Щурова, Старого Каравана и Красного Лимана в ДНР. Потери украинцев составили более 180 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, два артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и три склада боеприпасов.
▪️ Группировка войск «Юг» нанесла поражение украинским формированиям у Краматорска, Славянска, Дружковки, Рай-Александровки и Константиновки в ДНР. Украина потеряла до 70 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, боевую машину РСЗО «Град» и семь складов боеприпасов, имущества и топлива.
▪️ Группировка войск «Центр» поразила украинские подразделения у населенных пунктов Доброполье, Водянское, Петровка и Варваровка в ДНР, а также Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 380 человек, четыре боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, артиллерийское орудие, 15 автомобилей и склад боеприпасов.
▪️ Группировка войск «Восток» поразила ВСУ у Воздвижевки, Любицкого, Копаней и Новоселовки Запорожской области и Великомихайловки Днепропетровской области. Потери Украины составили до 290 военнослужащих, боевая машина пехоты и девять автомобилей.
▪️ Группировка войск «Днепр» атаковала ВСУ у Орехова и Преображенки Запорожской области и у Херсона. Украинцы потеряли до 65 военных, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад имущества.
▪️ Авиация, операторы беспилотников, ракетные войска и артиллеристы поразили украинские цели в 142 районах.
▪️ Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и 308 беспилотников самолетного типа.
Российские военные поразили инфраструктурные объекты украинских военных аэродромов, — Минобороны РФ.
❗️ Армия России за прошедшие сутки нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, объявили в Минобороны РФ.
В пригороде Мариуполя системой РЭБ «Купол Донбасса» подавили ударный беспилотник Darts, снаряженный осколочно-фугасной боеголовкой весом в 3 кг, сообщили в штабе обороны ДНР.
В Белгородской области за сутки в результате ударов ВСУ пострадали пять человек, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
В Минобороны России показали, как саперы 58-й гвардейской общевойсковой армии используют путепрокладчик «БАТ-2» для расчистки маршрутов прохождения техники и войск на Ореховском направлении в Запорожской области.
В Днепропетровске мужчина впал в кому после попытки насильственной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), передает украинский телеканал «Общественное».
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении 33 граждан РФ и 42 российских компаний. Указ опубликован на сайте офиса главы Украины.
Промышленные предприятия в Полтавской области Украины получили повреждения, сообщили в администрации региона.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий: «Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов».
Взрывы произошли в Харькове, пишет украинский портал «Страна».
Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ отрицает информацию о подготовке к мобилизации женщин. По их словам, инциденты с постановкой украинок на воинский учет якобы являются результатом ошибок.
В Синельниковском районе Днепропетровской области ударом поврежден инфраструктурный объект, утверждает глава местной администрации Александр Ганжа.
В проекте бюджета США на 2027 года отсутствует упоминание поддержи Украины, пишет украинский портал «Страна».
🔴 Авиационная опасность объявлена в Курской области, — оперативный штаб региона.
ВСУ за сутки 13 раз обстреляли приграничные регионы Курской области из артиллерии, а также восемь раз сбросили взрывные устройства с беспилотников, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Армия России наносит удары по целям в Одессе, пишет «Украина.ру».
В Минобороны России показали, как экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Юг» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ.
ВСУ атаковали Тольятти беспилотниками, в результате чего ранения получил сотрудник промышленного предприятия, написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, один дрон врезался в крышу многоквартирного дома — незначительно повреждена кровля, в нескольких квартирах выбило окна.
В Дарницком районе Киева после удара начался пожар, утверждает «Украина.ру» со ссылкой на местных жителей. Кроме того, в столице Украины слышны новые взрывы.
🔴 Один человек погиб, четверо пострадали в результате атаки ВСУ на Таганрог, написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Из-за ракетного удара возник пожар на складах логистической компании, а при падении обломков беспилотников повреждения получило коммерческое судно.
🔴 Армия России в ночь на 4 апреля средствами ПВО сбила 85 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Крымом и Черным морем.
