Зеленский заявил о готовности к встрече лидеров. Военная операция, день 1501-й

Другие заявления из брифинга Министерства обороны России от 4 апреля:

▪️ Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь и Храповщина Сумской области и Александровка, Казачья Лопань, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 175 человек, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов и имущества.

▪️ Группировка войск «Запад» ударила по подразделениям ВСУ у Боровой и Студенка Харьковской области и Щурова, Старого Каравана и Красного Лимана в ДНР. Потери украинцев составили более 180 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, два артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и три склада боеприпасов.

▪️ Группировка войск «Юг» нанесла поражение украинским формированиям у Краматорска, Славянска, Дружковки, Рай-Александровки и Константиновки в ДНР. Украина потеряла до 70 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, боевую машину РСЗО «Град» и семь складов боеприпасов, имущества и топлива.

▪️ Группировка войск «Центр» поразила украинские подразделения у населенных пунктов Доброполье, Водянское, Петровка и Варваровка в ДНР, а также Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 380 человек, четыре боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, артиллерийское орудие, 15 автомобилей и склад боеприпасов.

▪️ Группировка войск «Восток» поразила ВСУ у Воздвижевки, Любицкого, Копаней и Новоселовки Запорожской области и Великомихайловки Днепропетровской области. Потери Украины составили до 290 военнослужащих, боевая машина пехоты и девять автомобилей.

▪️ Группировка войск «Днепр» атаковала ВСУ у Орехова и Преображенки Запорожской области и у Херсона. Украинцы потеряли до 65 военных, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад имущества.

▪️ Авиация, операторы беспилотников, ракетные войска и артиллеристы поразили украинские цели в 142 районах.

▪️ Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и 308 беспилотников самолетного типа.