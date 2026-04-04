Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Руки полны крови»: папа Римский осудил призывы главы Пентагона воевать «за Иисуса»

Папа Лев XIV
Claudia Greco/Reuters

Папа Римский Лев XIV заявил, что военное господство чуждо пути Иисуса Христа, а Бог не слушает тех, у кого «руки полны крови». Так понтифик ответил на молитву министра войны США Пита Хегсета, который призвал сражаться на Ближнем Востоке «во имя Иисуса» и просил, чтобы «каждый снаряд поразил врагов». Ранее папа уже называл войну на Ближнем Востоке «позором для всего человечества». О расхождении Ватикана и Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Папа против войны

За несколько дней до католической Пасхи папа Римский Лев XIV возглавил в Ватикане мессу Святого Миропомазания. Во время проповеди он раскритиковал тех, кто прикрывает войну именем Христа, — на фоне призывов главы американского Пентагона Пита Хегсета к военной победе на Ближнем Востоке «во имя Иисуса».

«На протяжении истории миссия нередко искажалась стремлением к господству, совершенно чуждым пути Иисуса Христа», — заявил Лев XIV.

Он объяснил: подлинная христианская миссия состоит не в установлении власти и не в уничтожении равных.

«Мы склонны считать себя могущественными, когда доминируем, победоносными, когда уничтожаем равных, великими, когда нас боятся», — отметил папа.

По его словам, истинная миссия заключается в тихом служении, диалоге и уважении, отказе от любой «продуманной стратегии», а истинная сила — в готовности опустошить себя, идти на риск и не превращать веру в оружие. Папа добавил, что «ни в пастырской, ни в социальной, ни в политической сферах не могут быть полезными из злоупотребления властью».

За несколько дней до мессы, 29 марта, в Вербное воскресенье, понтифик уже выступал с необычно резкими словами. Тогда поводом стала молитва главы Пентагона о насилии над врагами, «которые не заслуживают пощады», а также переброска тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток. Папа заявил: Бог не слушает молитвы тех, кто ведет войну.

«Хотя вы много молитесь, я не буду слушать: ваши руки полны крови», — процитировал он Библию.

Понтифик подчеркнул, что Иисуса нельзя использовать для оправдания войны: «Это наш Бог: Иисус, царь мира, который отвергает войну, которого никто не может использовать, чтобы оправдать войну». И напомнил, как Христос остановил ученика, обнажившего меч, — и не стал спасать себя, а позволил прибить себя ко кресту.

«Он открыл мягкое лицо Бога, который всегда отвергает насилие», — процитировала папу The Guardian.

Богослужения в Пентагоне

Глава Пентагона не просто говорит о войне — он вкладывает в нее религиозный смысл, отмечает The New York Times. По словам Хегсета, американская армия обладает «подавляющей силой» и способна обрушить «смерть и разрушение сверху» на «апокалиптических» врагов в Иране. И это, считает он, угодно Богу.

«Наши возможности лучше. Наша воля лучше. Наши войска лучше. Провидение нашего всемогущего Бога защищает эти войска, и мы преданы этой миссии», — говорил он в интервью.

А во время выступления в Пентагоне министр обратился к американцам с просьбой молиться за победу и за безопасность американских солдат. «Каждый день, на коленях, с семьей, в школах, в церквях, во имя Иисуса Христа», — сказал он.

При этом The Washington Post отмечает, что риторика министра нарушает американскую конституцию и «подрывает узы взаимного уважения между военнослужащими, которые крайне важны, особенно в военное время».

«Каждый месяц в Пентагоне Хегсет проводит евангелические богослужения, которые, по мнению юристов, являются беспрецедентным <...> Он приглашал священнослужителей из своей небольшой христианской конфессии проповедовать в Пентагоне, в том числе известного пастора, который утверждает, что женщины не должны иметь права голоса. А в последние недели война с Ираном, где большинство населения составляют мусульмане, лишь усилила жесткость позиции Хегсета», — пишет издание.

Позорная война

Весь первый год своего понтификата Лев XIV — первый американец, занявший Святой Престол, — старался не вмешиваться в американскую политику и не вступать в прямое столкновение с Белым домом, отметили журналисты The New York Times. Свое влияние он использовал через посредников: например, когда призывал американских епископов поддерживать иммигрантов на фоне усиления депортационной кампании Дональда Трампа. Президента США понтифик упоминал лишь при прямых вопросах журналистов.

Читайте также
«А может, он хитрый профессионал?» Что не так с речью Трампа о войне с Ираном

31 марта в своей загородной резиденции под Римом папа заявил: «Мне сказали, что президент Трамп недавно заявил, что хотел бы положить конец войне. Надеюсь, он ищет способ снизить количество насилия, взрывов». При этом Лев XIV признал, что напрямую с Трампом о войне не говорил.

Однако в пятницу утром он созвонился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и вновь подчеркнул важность диалога и прекращения конфликтов ради «справедливого и прочного мира» на Ближнем Востоке.

«Смерть и страдания, вызванные этими войнами, — это позор для всего человечества и вопль к Богу! Я вновь настоятельно призываю к непрестанной молитве, чтобы прекратились боевые действия и наконец открылись пути к миру», — заявлял понтифик неделю назад после молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра.

Он добавил, что церковь не может молчать перед «лицом страданий стольких беззащитных людей».

 
Теперь вы знаете
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!