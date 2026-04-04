«Руки полны крови»: папа Римский осудил призывы главы Пентагона воевать «за Иисуса»

Папа Римский Лев XIV осудил слова Хегсета о битве США в Иране во имя Христа

Папа Римский Лев XIV заявил, что военное господство чуждо пути Иисуса Христа, а Бог не слушает тех, у кого «руки полны крови». Так понтифик ответил на молитву министра войны США Пита Хегсета, который призвал сражаться на Ближнем Востоке «во имя Иисуса» и просил, чтобы «каждый снаряд поразил врагов». Ранее папа уже называл войну на Ближнем Востоке «позором для всего человечества». О расхождении Ватикана и Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Папа против войны

За несколько дней до католической Пасхи папа Римский Лев XIV возглавил в Ватикане мессу Святого Миропомазания. Во время проповеди он раскритиковал тех, кто прикрывает войну именем Христа, — на фоне призывов главы американского Пентагона Пита Хегсета к военной победе на Ближнем Востоке «во имя Иисуса».

«На протяжении истории миссия нередко искажалась стремлением к господству, совершенно чуждым пути Иисуса Христа», — заявил Лев XIV.

Он объяснил: подлинная христианская миссия состоит не в установлении власти и не в уничтожении равных.

«Мы склонны считать себя могущественными, когда доминируем, победоносными, когда уничтожаем равных, великими, когда нас боятся», — отметил папа.

По его словам, истинная миссия заключается в тихом служении, диалоге и уважении, отказе от любой «продуманной стратегии», а истинная сила — в готовности опустошить себя, идти на риск и не превращать веру в оружие. Папа добавил, что «ни в пастырской, ни в социальной, ни в политической сферах не могут быть полезными из злоупотребления властью» .

За несколько дней до мессы, 29 марта, в Вербное воскресенье, понтифик уже выступал с необычно резкими словами. Тогда поводом стала молитва главы Пентагона о насилии над врагами, «которые не заслуживают пощады» , а также переброска тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток. Папа заявил: Бог не слушает молитвы тех, кто ведет войну.

«Хотя вы много молитесь, я не буду слушать: ваши руки полны крови», — процитировал он Библию.

Понтифик подчеркнул, что Иисуса нельзя использовать для оправдания войны: «Это наш Бог: Иисус, царь мира, который отвергает войну, которого никто не может использовать, чтобы оправдать войну». И напомнил, как Христос остановил ученика, обнажившего меч, — и не стал спасать себя, а позволил прибить себя ко кресту.

«Он открыл мягкое лицо Бога, который всегда отвергает насилие», — процитировала папу The Guardian.

Богослужения в Пентагоне

Глава Пентагона не просто говорит о войне — он вкладывает в нее религиозный смысл, отмечает The New York Times. По словам Хегсета, американская армия обладает «подавляющей силой» и способна обрушить «смерть и разрушение сверху» на «апокалиптических» врагов в Иране. И это, считает он, угодно Богу.

«Наши возможности лучше. Наша воля лучше. Наши войска лучше. Провидение нашего всемогущего Бога защищает эти войска, и мы преданы этой миссии», — говорил он в интервью.

А во время выступления в Пентагоне министр обратился к американцам с просьбой молиться за победу и за безопасность американских солдат. «Каждый день, на коленях, с семьей, в школах, в церквях, во имя Иисуса Христа», — сказал он.

При этом The Washington Post отмечает, что риторика министра нарушает американскую конституцию и «подрывает узы взаимного уважения между военнослужащими, которые крайне важны, особенно в военное время».

«Каждый месяц в Пентагоне Хегсет проводит евангелические богослужения, которые, по мнению юристов, являются беспрецедентным <...> Он приглашал священнослужителей из своей небольшой христианской конфессии проповедовать в Пентагоне, в том числе известного пастора, который утверждает, что женщины не должны иметь права голоса. А в последние недели война с Ираном, где большинство населения составляют мусульмане, лишь усилила жесткость позиции Хегсета», — пишет издание.

Позорная война

Весь первый год своего понтификата Лев XIV — первый американец, занявший Святой Престол, — старался не вмешиваться в американскую политику и не вступать в прямое столкновение с Белым домом, отметили журналисты The New York Times. Свое влияние он использовал через посредников: например, когда призывал американских епископов поддерживать иммигрантов на фоне усиления депортационной кампании Дональда Трампа. Президента США понтифик упоминал лишь при прямых вопросах журналистов.

31 марта в своей загородной резиденции под Римом папа заявил: «Мне сказали, что президент Трамп недавно заявил, что хотел бы положить конец войне. Надеюсь, он ищет способ снизить количество насилия, взрывов». При этом Лев XIV признал, что напрямую с Трампом о войне не говорил.

Однако в пятницу утром он созвонился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и вновь подчеркнул важность диалога и прекращения конфликтов ради «справедливого и прочного мира» на Ближнем Востоке.

«Смерть и страдания, вызванные этими войнами, — это позор для всего человечества и вопль к Богу! Я вновь настоятельно призываю к непрестанной молитве, чтобы прекратились боевые действия и наконец открылись пути к миру», — заявлял понтифик неделю назад после молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра.

Он добавил, что церковь не может молчать перед «лицом страданий стольких беззащитных людей».