«А что такое святые мощи?» Лебедеву снова грозит суд за пост

СКР изучает пост дизайнера Артемия Лебедева, в котором он заявил, что не понимает, почему люди хотят приложиться к мощам Сергия Радонежского. Проверку ведут по статье об оскорблении чувств верующих. Слова Лебедева раскритиковали в РПЦ и КПРФ, сам дизайнер предложил СК «засунуть все мощи» куда подальше. «Газета.Ru» разбиралась, что грозит блогеру и при чем тут Сталин.

Следственный комитет России (СКР) проверяет пост дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах и мавзолее Ленина. Как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах АГН «Москва», проверка ведется по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (известна также как статья об оскорблении чувств верующих).

«Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», — сообщил источник. Лебедева также вызвали в СК для дачи объяснений следователю.

«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость?» — отреагировал на требование СК дизайнер.

Кроме того, он назвал ругательным словом сотрудников аппарата Следственного комитета. «Где и когда родились те *******, которые пришли в тебя работать, чтобы присылать мне подобные запросы? Кто их учил?» — добавил Лебедев.

Блогер Артемий Лебедев оскорбил верующих, назвав поклонение святым мощам тупостью в своём блоге. Высказыванием занялся СК.



У блогера уже вышла ответка: он призвал Следственный комитет «засунуть себе в жопу все мощи всех святых на свете» pic.twitter.com/dawjVnhJgk — NEWS.ru | Новости (@nws_ru) December 23, 2021

Он также задал риторический вопрос, совершал ли кощунство князь Владимир, сбрасывая в Днепр языческие идолища. Наконец, Лебедев напомнил, что глава СКР Александр Бастрыкин сдавал экзамен по научному атеизму, вступая в КПСС.

«Дорогой Следственный комитет! Засунь себе в **** все мощи всех святых на свете», — подытожил блогер.

Воскрешение поста

17 декабря Артемий Лебедев опубликовал пост, в котором раскритиковал поклонение мощам. Изначально он был написан для Живого Журнала в 2015 году.

«Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру?» — отмечается в тексте.

Лебедев также выразил недоумение, почему выстраиваются очереди к мощам Сергия Радонежского.

Заявление блогера раскритиковали в КПРФ и Русской Православной Церкви. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что это «невежественное, грязное и провокационное» мнение и «варварское заявление».

«Он [Лебедев] предлагает сводить счеты с теми, кто внес самый большой вклад в спасение человечества и защиту всех на свете», — считает председатель ЦК КПРФ.

По его словам, мавзолеи и склепы с мощами – характерный для православия вариант захоронения мертвых. Кроме того, Зюганов сравнил слова Лебедева с лозунгами украинских националистов, которые уничтожают памятники советским полководцам.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в свою очередь заявил, что святые мощи «для большинства христиан являются объектом почитания».

«Я считаю, что это попытка издеваться над верой людей. <…> Вообще, непонятно, какое дело неверующему человеку может быть до того, как верующие люди поклоняются своим святыням», — сказал Кипшидзе.

Что грозит Артемию Лебедеву

Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Евгений Корчаго в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Артемию Лебедеву может грозить как административная, так и уголовная ответственность по нескольким статьям.

«Статья 5.26 КоАП (Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение) влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов. Причем форма такого осквернения может быть как устной, так и письменной», — сообщил юрист.

Кроме того, добавил Корчаго, уголовная ответственность по статье 148 ч.1 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

«Для определения состава необходимо провести соответствующую экспертизу, которая выявит, содержат ли эти посты оскорбление чувств верующих и являются ли они выражением явного неуважения к обществу», — отметил он.

По словам адвоката, за оскорбление представителя власти Лебедева вряд ли привлекут. «Объективная сторона здесь характеризуется оскорблением конкретного представителя органа власти. В данном случае оскорбление в целом не образует состава уголовного преступления. Поэтому, я думаю, по 319-й статье привлечение к уголовной ответственности будет невозможно», — подчеркнул Корчаго.

С высокой долей вероятности по практике будет штраф, если установят все признаки состава правонарушения, резюмировал юрист.

Это уже не первый подобный скандал с участием Артемия Лебедева. В 2016 году Мещанский суд Москвы постановил взыскать с известного веб-дизайнера полмиллиона рублей в пользу участницы Сталинградской битвы Марины Михалицыной.

Первоначально ветеран просила выплатить ей компенсацию в размере миллиона рублей за оскорбившие ее фразы в двух заметках Лебедева — «Город-трус. Йу-ху» и «Хенде хох, Гитлер капут».

Дизайнер ставил под сомнение то, что Брест должен носить звание города-героя, и раскритиковал культ Дня Победы, а также установку памятников, которые, по его мнению, «один другого безвкуснее». Защита Лебедева пыталась убедить суд, что критика связана с его профессиональной деятельностью.

Нюансы мощей

Мощами называются в церковнославянском языке останки любых умерших. В отношении останков святых употребляется обычно словосочетание «святые мощи». При этом существуют два мнения о нетленности мощей – расхожим является представление, что мощи святых не покрывает после смерти тлен. Однако по словам историка Русской Церкви Евгения Голубинского,

«…на языке древней церковной литературы нетленные мощи — это не нетленные тела, а сохранившиеся и неистлевшие кости».

После революции большевики активно пользовались мнением о нетленных телах умерших святых при проведении своих антирелигиозных кампаний. В 1918-1920 годах были вскрыты 63 раки (богато украшенных гробов с мощами) в 14 российских губерниях. «Эксгумации» проводились при большом скоплении людей, вместо тел там находили фрагменты костей. Акты осквернения использовались советской властью в пропагандистских целях.

Мавзолей Ленина

Вождь большевиков Владимир Ульянов (Ленин) умер в 1924 году. Незадолго до этого Иосиф Джугашвили (Сталин) на заседании Политбюро ВКП(б) заявил, что здоровье Ленина ухудшилось и он может скоропостижно скончаться. Захоронить его тело в случае кончины Сталин предложил «вне противоречия старым русским обычаям».

«Этот вопрос, как мне стало известно, очень волнует и некоторых наших товарищей в провинции… Нужно забальзамировать тело Ленина. Существуют на сей счет новейшие методы, таким образом, сохранить Ленина на многие годы. Это не противоречит и старым русским обычаям. Поместить его в специально оборудованный склеп», — сказал он.

Ему воспротивился наркомвоенмор Лев Бронштейн (Троцкий).

«Когда товарищ Сталин договорил до конца свою речь, тогда только мне стало понятным, куда клонят эти сначала непонятные рассуждения и указания, что Ленин — русский человек и его надо хоронить по-русски. По-русски, по канонам Русской православной церкви, угодники делались мощами. По-видимому, нам, партии революционного марксизма, советуют идти в ту же сторону — сохранить тело Ленина. Прежде были мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского, теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича», — заявил Троцкий.

Однако через сутки после смерти тело Ленина было забальзамировано.