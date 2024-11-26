«Девке 100 лет уже»: Артемий Лебедев назвал самую сексуальную звезду

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в беседе с народным артистом России Филиппом Киркоровым назвал самую сексуальную российскую звезду. О женщинах знаменитости поговорили для передачи Киркорова «You Want A Scandal Now?», выходящей на платформе VK Видео.

«Самая сексуальная — это Глюкоза. Девке 100 лет уже, а она выглядит на 18», — сказал Лебедев.

Привлекательную для себя иностранную звезду он назвать не смог.

Накануне актер Станислав Садальский назвал Светлану Светличную главным секс-символом СССР.

«Любимая была открытка в казармах солдатских. Света была удивительным, чистым и светлым человеком», — вспоминал он.

Ранее советская актриса, звезда фильмов «Щит и меч» и «Метель» Валентина Титова назвала главным секс-символом СССР Олега Стриженова.