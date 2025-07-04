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Артемий Лебедев предложил нецензурно послать МОК

Артемий Лебедев: нужно послать МОК, пусть бегает за нами
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«вДудь»/YouTube

Российский дизайнер Артемий Лебедев в новом выпуске обзора новостей предложил послать Международный олимпийский комитет (МОК).

«Все сидим и ждем, когда белый господин нас похвалит и позовет к себе. Вместо того, чтобы послать его, пусть сам за нами бегает», — сказал Лебедев.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее в МОК рассказали, что может повлиять на допуск россиян на ОИ 2026 года.

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