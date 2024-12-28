Артемий Лебедев рассказал о самой свободной стране мира

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России. Своими размышлениями он поделился в видеоролике, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

По словам блогера, Соединенные Штаты позиционируют себя как страну, где одной из главных ценностей является свобода.

«Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России», — сказал он.

Только, по словам дизайнера, Россия не умеет ее «продавать».

До этого Лебедев рассказал, как принял полицейских за телефонных мошенников. Ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он решил не продолжать разговор и отключил телефон. После этого Лебедеву позвонили еще раз с другого номера. Когда он ответил на звонок, то услышал тот же голос и снова сбросил вызов, при этом заблокировав оба номера. Позднее неизвестный написал ему в мессенджере WhatsApp и попросил выйти на связь. Лебедев в ответ на это добавил «мошенника» в «черный список». Позднее в городе к нему подошел человек, показал удостоверение полиции и спросил, почему Лебедев от них «убегает» и не хочет с ними разговаривать.

Ранее Лебедев заявил, что «Кипр наш».