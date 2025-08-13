На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз

Блогер Артемий Лебедев сообщил о рождении дочери
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев подтвердил в беседе с Telegram-каналом Mash рождение дочери.

По данным издания, дочь Лебедева родилась 12 августа. Ее рост составил 53 см, а вес — 4050 гр. Имя малышки и ее матери неизвестно. Это 11-й ребенок блогера. У него также есть пять дочерей и шесть сыновей от разных женщин.

7 июля издание «Афиша Daily» сообщило, что Артемий Лебедев впервые снимется в кино. Он сыграет в фильме ужасов «Мора». Картина основана на славянском фольклоре. По сюжету, блогер Даня и его друзья отправляются исследовать культуру язычества. Герои посещают этнографический музей, а затем устраивают вечеринку в доме у озера. Во время тусовки начинают пропадать люди.

Роль Лебедева не уточняется. В режиссерском кресле проекта оказался Даниил Тигулев. Также в картине сыграют Анна Михеева (Хофманнита), Андрей Мартынов, Виктория Воробьева, Ксения Дементьева, Кирилл Митрофанов, Матвей Астраханцев, Вадим Соснин, Ульяна Чжан, Алина Большакова, Анна Головнева и Анна Помысухина.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев потратил на путешествие около $1 млн.

