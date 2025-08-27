На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артемий Лебедев рассказал о жизни без одного органа

Блогер Артемий Лебедев признался, что больше 15 лет живет без желчного пузыря
true
true
true
close
«вДудь»/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что перенес операцию по удалению желчного пузыря. О жизни без одного из органов он рассказал в выпуске шоу «Ответошная» во «ВКонтакте».

Лебедев затронул эту тему, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Пользователь интернета по имени Артем рассказал, что врачи советуют ему удалить желчный пузырь из-за камней, и спросил у Лебедева, знает ли он, как изменится жизнь после такой операции. Дизайнер заявил, что живет без желчного пузыря больше 15 лет и заверил подписчика, что его жизнь никак не изменилась после удаления органа.

«Жру абсолютно все, пью кофе, ем острое, вообще себе ни в чем не отказываю и никаких проблем при этом не испытываю», — ответил Лебедев.

Он добавил, что удаление желчного пузыря является второй по популярности операцией в мире. При этом дизайнер призвал подписчика еще раз проконсультироваться с врачом, чтобы принять окончательное решение о хирургическом вмешательстве.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не доверять платным операциям по удалению камней из желчного пузыря. По его словам, весь хирургический мир выступает против этого, так как после такой операции уже через два-три месяца в желчном пузыре могут образоваться новые камни.

Ранее Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз.

