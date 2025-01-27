Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15 часов в день

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался на шоу «Креаторы» на VK-видео, что работает без выходных и отпусков на протяжении 30 лет.

По словам Лебедева, ему не нужен отдых от работы. Он не понимает людей, которые отказываются выполнять свои трудовые обязанности в выходной день, а также жалуются на усталость и выгорание.

«Когда вы успели устать? От чего? Идите работайте! Вы будете отдыхать, пока вы работаете. Это самый лучший вид отдыха. К вечеру, когда 15 часов поработаете, наконец-то у вас появится возможность поужинать. Это очень классно», — заявил Лебедев.

Дизайнер также выразил мнение, что в России более «ленивая культура», нежели в Америке. Гражданам США, считает Лебедев, приходится «гораздо сильнее суетиться по жизни», особенно в творческих профессиях.

«Там люди сидят без работы, и эта работа им реально нужна. У нас люди сидят без работы такие: «Ну, мне что-то прислали пять предложений, но я не буду это делать, потому что это вообще ниже моего достоинства». В Америке такая штука вообще не прокатит», — отметил Лебедев.

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