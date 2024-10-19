Мирового соглашения не будет. Лингвисты изучили высказывания Дудя и Лебедева о Мизулиной Мизулина не намерена заключать мир с Лебедевым и Дудем по делу об оскорблении

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не станет заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудем* в рамках поданного к ним в начале сентября иска об оскорблении чести и достоинства. В суд Мизулина обратилась после выхода интервью с Лебедевым на YouTube-канале «Вдудь». Дизайнер заявил, что глава «Лиги безопасного интернета» «отпугивает людей от России», а саму организацию назвал ничего не значащей. Позднее Лебедев подчеркнул, что не хотел оскорбить личность Мизулиной, но от своих слов о ее деятельности не отказался. Мизулина такие извинения отказалась принять.

Оскорбления — не критика

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что не будет заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) по иску о защите чести и достоинства, который она подала к ним.

По словам Мизулиной, ее отношение к любой критике позитивно, «когда она содержит аргументы и факты».

«Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет», — отметила глава ЛБИ в разговоре с газетой «Коммерсантъ».

«Хоть какая-то должность»

1 августа на канале YouTube-канале «Вдудь» вышло интервью Дудя с Лебедевым. Дизайнер в нем высказал свое мнение о Мизулиной.

«Она отпугивает людей от России, создавая ощущение, что что-то решает, на что-то влияет или что у нее есть хоть какая-то должность. Лига безопасного интернета — это *** на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех ***, рассказывать, как надо себя вести», — сказал Лебедев.

Вскоре после выхода интервью Мизулина заявила о намерении обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию в размере 10 млн руб. за распространение сведений, порочащих ее честь и достоинство. Она также призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. 4 сентября Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал ее исковое обращение. Деньги Мизулина планирует направить на помощь семьям участников СВО.

«Не оскорбляю насколько напрямую»

Лебедев 7 августа в своем обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», принес Мизулиной извинения за свои высказывания, подчеркнув, что его критика касалась исключительно ее деятельности.

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал он.

При этом Лебедев не стал отказываться от своих претензий к «общественной деятельности» Мизулиной. Та извинения принять отказалась. Она отмечала, что планирует включить видео с извинениями Лебедева в свое исковое заявление против блогера. То же касается и других роликов дизайнера, в которых содержатся оскорбления в адрес ЛБИ или самой Мизулиной.

Накануне Мизулина заявила, что психолого-лингвистическая экспертиза в ходе судебного процесса признала слова Лебедева и Дудя в ее адрес негативными. Она также сообщила, что первое заседание по рассмотрению дела отложили в связи с тем, что ни сами ответчики, ни их представители не явились на заседание.