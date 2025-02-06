Артемий Лебедев раскрыл недостаток России

Дизайнер Артемий Лебедев раскрыл главный недостаток России в рамках своего очередного выпуска новостей, опубликованного в VK.

Лебедев выразил мнение, что в России пользуются популярностью ненаучные идеи, поскольку в стране не уделяют должного внимания ментальному здоровью граждан. Также блогер раскритиковал российское телевидение, которое «кормит» россиян «лютым говном на лопате».

«Неудивительно, что у нас страна настолько языческая и люди верят вообще в любую ерунду, какая только бывает», — поделился он.

В конце января Артемий Лебедев призывал россиян работать по 15 часов в день. Он также заявлял, что в России более «ленивая культура», чем в Америке. Гражданам США, считает Лебедев, приходится «гораздо сильнее суетиться по жизни», особенно в творческих профессиях.

«Там люди сидят без работы, и эта работа им реально нужна. У нас люди сидят без работы такие: «Ну, мне что-то прислали пять предложений, но я не буду это делать, потому что это вообще ниже моего достоинства». В Америке такая штука вообще не прокатит», — отмечал Лебедев.

Ранее вокалист «Uma2rman» признался, что стал философом после работы в морге.