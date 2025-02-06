Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Артемий Лебедев раскрыл недостаток России

Дизайнер Лебедев: в России не уделяют должного внимания психическому здоровью
close
«вДудь»/YouTube

Дизайнер Артемий Лебедев раскрыл главный недостаток России в рамках своего очередного выпуска новостей, опубликованного в VK.

Лебедев выразил мнение, что в России пользуются популярностью ненаучные идеи, поскольку в стране не уделяют должного внимания ментальному здоровью граждан. Также блогер раскритиковал российское телевидение, которое «кормит» россиян «лютым говном на лопате».

«Неудивительно, что у нас страна настолько языческая и люди верят вообще в любую ерунду, какая только бывает», — поделился он.

В конце января Артемий Лебедев призывал россиян работать по 15 часов в день. Он также заявлял, что в России более «ленивая культура», чем в Америке. Гражданам США, считает Лебедев, приходится «гораздо сильнее суетиться по жизни», особенно в творческих профессиях.

«Там люди сидят без работы, и эта работа им реально нужна. У нас люди сидят без работы такие: «Ну, мне что-то прислали пять предложений, но я не буду это делать, потому что это вообще ниже моего достоинства». В Америке такая штука вообще не прокатит», — отмечал Лебедев.

Ранее вокалист «Uma2rman» признался, что стал философом после работы в морге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами