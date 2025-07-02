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Лебедев рассказал, как его выгнали со встречи на ПМЭФ

Блогер Лебедев рассказал, что его прогнали из гостиной губернатора на ПМЭФ
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«вДудь»/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал в одном из своих выпусков обзора новостей, что его выгнали с одной встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он рассказал в своем новостном обзоре, опубликованном на платформе «ВКонтакте».

«Меня на ПМЭФ выгнали из гостиной губернатора, потому что я был в цветном пиджаке. Сказали: «Иди отсюда, мальчик. У нас есть форма, как надо выглядеть», — рассказал Лебедев.

Дизайнер попытался возразить организаторам, указав, что арабская делегация не соблюдает строгий дресс-код. Однако его доводы никого не убедили, и он не смог попасть на мероприятие.

11 июня Лебедев ответил жителю Новосибирска Алексею Фомину, который направил письмо главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить Лебедева на экстремизм. В своем письме новосибирец назвал блогера «врагом России» за то, что тот регулярно критикует его город. Дизайнер в свою очередь назвал справедливой критику Новосибирска из-за отсутствия там урбанизма и «нормальных мест», где можно погулять.

Ранее Артемия Лебедева оштрафовали из-за ковра с Богоматерью.

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