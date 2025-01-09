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Артемий Лебедев назвал советских «Трех мушкетеров» самым отвратительным фильмом

Блогер Лебедев: не видел ничего отвратительнее советского фильма «Три мушкетера»
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«вДудь»/YouTube

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» в рамках своего выпуска новостей, опубликованного в VK.

«Надо сказать, что ничего более отвратительного, чем советский фильм про трех мушкетеров, я в своей жизни не видал», — заявил Лебедев.

Блогер выразил свое мнение относительно советской картины после того, как поздравил актера Михаила Боярского с получением ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Звезда сыграл в советской картине роль д'Артаньяна.

Актер Михаил Боярский отказался отвечать на критику картины Лебедева в беседе с изданием «Абзац». Народный артист РСФСР признался, что лично не знаком с блогером и не знает, «кто он такой».

«И эта тема меня не волнует, пускай рассуждает, если ему это интересно», — подчеркнул артист.

В ноябре Артемий Лебедев назвал певицу Глюкозу самой сексуальной звездой. Он произнес фразу: «Девке 100 лет уже, а она выглядит на 18».

Ранее звезда 90-х рассказал, кто на эстраде не боялся Пугачевой.

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